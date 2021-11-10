Патрушев рассчитывает, что встречи секретарей совбезов по Афганистану будут продолжены

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Международные встречи секретарей совбезов по теме Афганистана должны продолжаться, а в их повестку нужно включать и другие региональные вопросы. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушева на заседании в среду в рамках делийского регионального диалога по вопросам безопасности в Афганистане.

"Многосторонние встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике являются важным форматом, позволяющим на самом высоком уровне обсудить весь комплекс проблем, связанных с развитием ситуации в Афганистане, а также выработать практические меры по противодействию вызовам и угрозам, исходящим с афганской территории. Рассчитываем, что практика их проведения будет продолжена и в дальнейшем, в том числе за счет внесения в повестку дня других актуальных региональных вопросов", - сказал Патрушев.

Он выразил уверенность, что сегодняшнее заседание в Нью-Дели придаст дополнительную динамику развитию сотрудничества на афганском направлении и "будет способствовать скорейшему установлению долгосрочного мира в этой стране".

В делийском региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане участвуют Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые на встрече в Нью-Дели представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности. Мероприятие проходит под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Предыдущие подобные заседания были организованы Ираном в 2018 и 2019 годах.