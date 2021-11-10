Патрушев: московский формат консультаций по Афганистану сохраняет значительный потенциал

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Россия отмечает активизацию международных контактов по Афганистану, в том числе появление новых форматов взаимодействия. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в среду, находясь в Нью-Дели на встрече секретарей советов безопасности по ситуации в Афганистане.

О чем говорили на встрече в Москве по Афганистану

"В целом отмечаем активизацию международных и региональных игроков на афганском направлении, создание новых форматов", - сказал Патрушев.

В числе таких он назвал итальянскую инициативу по созыву чрезвычайного саммита Группы двадцати по Афганистану, региональный механизм России, Китая, Пакистана и Ирана, встречу стран - соседей Афганистана, а также заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств. "Все они, безусловно, являются полезными. Вместе с тем убеждены, что данные диалоговые механизмы должны не дублировать работу друг друга, а органично дополнять ее", - продолжил секретарь СБ РФ.

Он добавил, что механизм московского формата консультаций по Афганистану "сохраняет свой значительный потенциал" и "позволяет координировать усилия по содействию афганскому урегулированию с учетом новых политических условий в этой стране". Патрушев отметил, что делегации всех присутствующих в Нью-Дели стран 20 октября приняли участие и в третьем заседании московского формата консультаций по Афганистану. Формат подтвердил свою эффективность за счет широкой представленности заинтересованных сторон, подчеркнул секретарь СБ РФ.

"Озвученная его странами-участницами коллективная инициатива созвать международную донорскую конференцию позволит сделать шаг на пути нормализации обстановки в Афганистане и как следствие обеспечению стабильности в регионе", - заключил Патрушев.

По его словам, в Москве была заложена хорошая основа для определения позиций стран относительно развития диалога с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), а также для практической координации усилий всех заинтересованных стран региона. "Рассчитываю, что сегодня мы сможем сделать еще один шаг вперед в выработке общих мер обеспечения национальной безопасности и поддержания региональной стабильности", - резюмировал секретарь российского Совбеза.

О встрече в Нью-Дели

В делийском региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане участвуют Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые на встрече в Нью-Дели представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности. Мероприятие проходит под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Предыдущие подобные заседания были организованы Ираном в 2018 и 2019 годах.