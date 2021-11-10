СФ ратифицировал протокол о продлении соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал протокол о продлении до 16 декабря 2030 года российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.

"Ратифицировать протокол о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года, подписанный в Москве и в Пекине 15 декабря 2020 года", - говорится в документе. В протоколе указано, что срок действия соглашения продлевается до 16 декабря 2030 года.

В пояснительной записке отмечается, что "продолжение реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом на период до 16 декабря 2030 г. отвечает интересам Российской Федерации".