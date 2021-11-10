В МИД РФ заявили, что доклад НИУ ВШЭ используют при подготовке саммита Россия - Африка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Доклад по перспективам российской политики в Африке, подготовленный факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, будет задействован при подготовке второго саммита Россия - Африка, запланированного на осень 2022 года. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на презентации в ТАСС доклада "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России".

По словам замминистра, тот факт, что многие идеи доклада перекликаются с положениями концепции государственной политики России в сфере развития отношений со странами Африки на период до 2030 года, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, "еще раз свидетельствует о его практической ценности".

"Для нас имеет большое значение взгляд российских независимых специалистов касательно уровня и перспектив наших связей, - подчеркнул Богданов. - Это тем более важно в свете начавшейся подготовки к проведению осенью следующего 2022 года уже второго саммита Россия - Африка. И несомненно, представленный доклад будет использоваться в этой практической работе".

По словам спецпредставителя, в российском дипведомстве с удовлетворением констатируют "растущий интерес к Африке экспертного сообщества". "Рады отметить, что в данном случае научная мысль идет в унисон с нашими общими практическими делами", - резюмировал он.

Доклад был подготовлен по итогам ситуационного анализа, состоявшегося 22 апреля 2021 года в рамках реализуемой факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ программы ситуационных анализов под эгидой МИД России и при поддержке комитета по международным делам Государственной думы, общественного Совета по внешней и оборонной политике и журнала "Россия в глобальной политике".

Авторы проанализировали положение Африканского континента в современном меняющемся мире, политику России в отношении Африки на текущем этапе и дали рекомендации по ее оптимизации.