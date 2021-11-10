Посол РФ: многие страны Африки подтвердили намерение участвовать в саммите Россия - Африка

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Многие страны Африканского континента выразили желание принять участие в саммите с Россией, который ожидается осенью 2022 года, сообщил журналистам руководитель секретариата форума партнерства "Россия - Африка", посол РФ по особым поручениям Олег Озеров.

"Мы начинаем готовить саммит, до этого саммита остается всего лишь год. <...> Многие страны [Африки] подтвердили свое желание принять участие", - сказал он в среду на презентации в ТАСС доклада "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России".