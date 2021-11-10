СБ РФ: постоянное присутствие ООН в Афганистане должно быть сохранено

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Постоянное присутствие Организации Объединенных Наций в Афганистане должно быть сохранено. Как сообщает пресс-служба аппарата российского Совета безопасности (СБ), к такому выводу пришли участники многосторонних консультаций секретарей совбезов по афганской проблематике, которые состоялись в среду в Нью-Дели.

"Отмечено, что Организация Объединенных Наций играет центральную и важную роль в Афганистане. Постоянное присутствие ООН в стране должно быть сохранено", - говорится в сообщении.

Участники подчеркнули, что важно обеспечить в Афганистане права женщин, детей и национальных меньшинств, сообщает пресс-служба аппарата российского СБ.

"Подчеркнута важность обеспечения прав женщин, детей и национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Создание инклюзивного правительства в Афганистане является обязательным условием примирения в этой стране, заявили в СБ РФ.

Участники встречи едины во мнении, что территория Афганистана не должна использоваться для подготовки и укрытия террористов. Об этом сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ по итогам консультаций, российскую делегацию на которых возглавлял секретарь СБ Николай Патрушев.

"[Участники встречи] осудили террористические атаки в различных провинциях и городах Афганистана. Подчеркнули, что территория Афганистана не должна использоваться для укрытия и подготовки террористов, а также для планирования или финансирования террористических актов", - говорится в сообщении. Стороны также подтвердили "твердую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидацию террористической инфраструктуры и противодействие радикализации".

Участники встречи призвали обеспечить беспрепятственный, неограниченный и прямой доступ в Афганистан для поставщиков гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба аппарата российского СБ.

"Выражена озабоченность по поводу ухудшения экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане, подчеркнута необходимость для оказания срочной гуманитарной помощи афганскому народу", - говорится в сообщении. Как указали в СБ РФ, участники встречи подтвердили, что поставщикам гуманитарной помощи "должен быть предоставлен беспрепятственный, неограниченный и прямой доступ в Афганистан, а ее распределение внутри страны должно осуществляться недискриминационным образом среди всех слоев афганского общества".

В делийском диалоге по региональной безопасности по Афганистану принимали участие Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. РФ на мероприятии представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев.