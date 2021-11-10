Комитет Госдумы поддержал проект заявления к 300-летию Российской империи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять проект заявления по случаю 300-летия Российской империи, документ был ранее внесен депутатом-единороссом Константином Затулиным.

"У нас в дополнительных материалах есть вопросы. Заявление "Трехсотлетие Российской империи - важная веха в непрерывной истории российской государственности", - сказал на заседании глава комитета Павел Крашенинников, добавив, что данный вопрос обсуждался на Совете Думы.

Депутат заметил, что, исходя из содержания документа, который предусматривает его рассылку в международные организации и зарубежные парламенты, текст нужно согласовать с думским комитетом по международным делам и с МИД. "В остальном заявление выверенное, мне кажется, его можно поддержать", - добавил Крашенинников.

Проект заявления был опубликован в думской электронной базе во вторник вечером. В нем указано, какую роль Российская империя сыграла в истории многих стран и народов. Она названа "высшим типом централизованного многонационального государства своего времени", альтернативой удельной и национальной раздробленности на огромном пространстве от Балтики и Черного моря до Тихого океана.

"Государственная дума заявляет о своей поддержке инициатив международной и российской общественности, наших соотечественников в стране и за рубежом, отмечающих трехсотлетие Российской империи. Мы не только вспоминаем историю, но и осознаем, как мы стали собой сегодня", - сказано в тексте.