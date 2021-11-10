Песков заявил, что договоренностей о встрече Путина и Байдена пока нет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Конкретных договоренностей по поводу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но "все возможно". Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, все возможно", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможности онлайн-саммита до конца нынешнего года и полноценной личной встречи лидеров в 2022 году.

"Реальных договоренностей пока нет", - отметил при этом Песков. Он пообещал сообщить, как только такие договоренности будут достигнуты.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что до конца года президенты могут пообщаться в онлайн-формате, а в начале 2022 года - лично, но пока этот график предварительный и детали не согласованы.

В понедельник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти пока не готовы сообщить, могут ли Путин и Байден встретиться до конца года лично или в режиме онлайн.

Песков ранее говорил, что Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в организации прямых контактов президентов в ближайшее время. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Группы 20 в Риме в конце октября обсудил с Байденом тему российско-американских контактов на высшем уровне. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он сообщил, что американский лидер во время их встречи подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с российским коллегой и передал ему наилучшие пожелания.