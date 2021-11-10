Песков назвал "попыткой удушения Белоруссии" возможность закрытия границы с Польшей

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию. Это не что иное, как дальнейшие попытки фактически удушения Белоруссии", - заявил он.

Говоря о союзнических отношениях России и Белоруссии, Песков отметил, что Москва никогда не скрывала своей готовности оказать всю необходимую помощь Минску в самые сложные моменты. Он также подчеркнул, что РФ уже это делает. "В первую очередь речь идет об экономической помощи, но и всей остальной необходимой", - сказал он.

Представитель Кремля также уточнил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали складывающийся миграционный кризис. "Эта тема обсуждалась, разумеется. Президент Белоруссии рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит, и они обменялись мнениями", - заключил Песков.

Гуманитарная катастрофа

Песков также заявил, что к польско-белорусской границе надвигается гуманитарная катастрофа, а Европа в этой ситуации отступает от декларируемых ею идеалов.

"Ситуация, действительно, крайне напряженная, [наблюдается] тенденция к росту напряженности, что не может нас не беспокоить. Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям", - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что европейские коллеги "демонстрировали эту приверженность в отношении разных стран, беженцев из разных стран, говоря о высших идеалах гуманизма". "На этот раз такого желания нет", - констатировал он.

При этом Песков отметил, что главным в этой чрезвычайно напряженной истории остается судьба нескольких тысяч беззащитных людей. "Мы, действительно, в этой связи обеспокоены", - подчеркнул он.