Песков назвал неприемлемыми слова Моравецкого об ответственности РФ за миграционный кризис

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми утверждения польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы ответственна за ситуацию на белорусско-польской границе.

"Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", - сказал журналистам представитель Кремля.

Моравецкий, выступая во вторник на внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента), посвященном ситуации на белорусско-польской границе, заявил, что текущие события на границе - это часть политики России, которая якобы управляет действиями белорусского лидера Александра Лукашенко. По утверждению польского премьера, белорусские власти намеренно стянули в свою страну тысячи мигрантов, заставив их массово отправиться на границу ЕС.

Москва не видит рисков

Россия с повышенным вниманием наблюдает за ситуацией на границе Белоруссии с сопредельными государствами, однако не видит для себя рисков, поскольку белорусские миграционные власти занимают ответственную позицию, добавил Песков.

"Естественно, мы с повышенным вниманием наблюдаем за тем, что там происходит", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, намерена ли Россия усилить контроль за границей с Белоруссией. "В настоящий момент никаких рисков не возникает. Осуществляется взаимодействие, принимаются необходимые меры. Белорусские миграционные власти в этом занимают ответственную позицию", - сказал он.

По словам Пескова, напряженность на польско-белорусской и литовско-белорусской границах нарастает. При этом причины миграционного кризиса лежат в желании людей найти убежище и лучшую жизнь в странах ЕС.

"Мы, действительно, глубоко озабочены, понимаем всю сложность ситуации, но здесь мы, конечно, считаем, что де-факто проблема [связана] с людьми: несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии и требуют убежища в европейских странах. Они даже говорят, что не хотят оставаться в Польше, хотят попасть на территорию пространства ЕС, - отметил представитель Кремля. - Здесь, конечно, мы помним прецеденты прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях в том, что касается защиты таких людей, беженцев, обеспечения их безопасности и интересов, исходя прежде всего из гуманитарных соображений".