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Клишас: для введения обязательной вакцинации нужны изменения в законодательстве

Сенатор указал, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции России
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Введение обязательной вакцинации в России возможно, это не противоречит Конституции РФ, но для этого необходимо принять поправки в российское законодательство. Об этом ТАСС заявил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Возможно ли ввести в стране обязательную вакцинацию? Да. Как? Только через принятие специальной поправки в федеральный закон в силу пункта 3 статьи 55 Конституции РФ", - сказал сенатор, уточнив, что соответствующая поправка может быть внесена "в любой закон, который подходит по предмету регулирования".

Согласно статье конституции, на которую ссылается парламентарий, "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Клишас убежден, что прививка вполне может быть обязательной. "Легко. Вам и вашим детям при рождении делают прививки обязательные. Не спрашивают даже. И так в большинстве стран", - отметил он.

"Насильно вас никто колоть не будет, но если вы не делаете обязательную прививку, то ваши права могут быть ограничены. Это везде работает одинаково", - пояснил глава комитета СФ.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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