Лавров: параллели между ситуацией на белорусско-польской границе и 1939 годом неуместны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Польские военные эксперты занимаются тактикой отсечения, анализируя ситуацию на белорусско-польской границе посредством отсылок к обстановке 1939 года, такие параллели абсолютно неуместны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии, комментируя соответствующую оценку польского военного эксперта Ежи Калицкого.

По словам министра, в дискуссиях на политические темы на Западе "все чаще просматривается стремление взывать к историческим примерам" и проводить исторические параллели с применением тактики отсечения. "Если польские военные эксперты говорят, что ситуация напоминает им 1939 год, почему бы мы им не вспомнить 1938 год? Может быть, им [это] тоже что-то бы напомнило из той эпохи. Когда делили Чехословакию, например," - указал Лавров.

"Я считаю, что такие параллели абсолютно неуместны. Они отражают неадекватность мышления тех людей, которые их произносят, тем более если это люди, облеченные какой-то властью", - продолжил он.

Глава дипведомства также обратил внимание на стремление так называемых младоевропейцев "тянуть Европу - и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО - в сторону нагнетания и конфронтации с Белоруссией и с Российской Федерацией". "Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль, которая весьма и весьма опасна", - резюмировал он.