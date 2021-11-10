Володин пригласил нового спикера Бундестага посетить Россию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму новому спикеру Бундестага ФРГ Бербель Бас, в которой поздравил ее с избранием и пригласил посетить Россию. Об этом сообщается в среду на сайте Госдумы.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Бербель Бас с избранием спикером Бундестага Федеративной Республики Германия и пожелал ей успехов на новой должности. Кроме того, Вячеслав Володин пригласил Бербель Бас посетить Российскую Федерацию с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Володин также отметил, что депутаты Госдумы выступают за развитие диалога с коллегами из Бундестага в интересах граждан двух стран.

На учредительном заседании 26 октября председателем Бундестага большинством голосов была избрана представитель Социал-демократической партии Германии Бербель Бас. Депутат сменила в этой должности ветерана германской политики, 79-летнего Вольфганга Шойбле.