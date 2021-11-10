Горсовет Судака выбрал главой администрации Константина Подсевалова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Городской совет города Судака (Республика Крым) выбрал главой администрации города Константина Подсевалова, исполнявшего эти обязанности в последние дни. Соответствующее решение принято в среду на сессии совета.

"Прошла сессия городского совета. Выбрали Подсевалова главой администрации", - сказал ТАСС председатель горсовета Константин Рожко.

Бывший глава администрации Судака Игорь Степиков 11 октября сообщил ТАСС, что подал в отставку. По его словам, в дальнейшем он планирует продолжить жить и работать в Судаке. В тот же день городской совет принял его отставку. Впоследствии из администрации ушли несколько чиновников, в том числе первый заместитель главы Ирина Ерещенко.

Осенью 2021 года в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия главы администрации Джанкоя. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.