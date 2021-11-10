Посольство РФ связывает намерение Латвии запретить георгиевскую ленту с расколом общества

РИГА, 10 ноября. /ТАСС/. Законодательные поправки, предусматривающие введение в Латвии запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, нацелены на раскол общества по национальному и мировоззренческому принципу. С таким заявлением в среду выступило посольство России в республике.

"Депутаты Сейма (парламента) Латвии продолжают "священный крестовый поход" против символов "враждебной идеологии", не покладая рук штампуя все новые запретительные нормы. Бдительный взор латвийских законодателей вновь пал на один из главных атрибутов празднования Дня Победы и символов консолидации русскоязычной общины Латвии - георгиевскую ленту. Как видно, этой "важной" работе не помеха ни рекордный рост заболеваемости COVID-19 в стране, ни надвигающийся коллапс системы здравоохранения, ни накопившиеся социально-экономические проблемы", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook посольства.

"Убеждены, что такого рода инициативы не имеют ничего общего с интересами многонационального народа Латвии и преследуют цель еще более расколоть общество по национальному и мировоззренческому принципу. Хотелось бы верить, что нашим латвийским соседям хватит политического благоразумия отказаться от этого разрушительного курса", - отмечает дипмиссия.

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и на собраниях, шествиях и пикетах - ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен в третьем чтении одобрить Сейм, а после - утвердить президент страны.

Международные институты должны отреагировать на латвийский законопроект о запрете на ношение георгиевских ленточек, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, латвийский законопроект подтверждает, что в стране глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и идет борьба с историческими символами, имеющими значение для многих людей в разных странах.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня.