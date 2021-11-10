Эксперт: поворот в сторону Африки стал важнейшей линией внешней политики РФ последних лет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Поворот России к Африке полностью отвечает цели укрепления роли Москвы в качестве центра в многополярном мире и является важнейшим изменением ее внешней политики в последние годы. Об этом заявил в среду замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов на презентации в ТАСС доклада "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России".

"Я искренне считаю, что тот поворот в отношении Африки или возвращение Африки, которое мы сейчас наблюдаем, является самым важным изменением российской внешней политики за последние два года", - отметил он. По словам эксперта, эта линия РФ соответствует международным тенденциям по формированию полицентричного мироустройства и "полностью соответствует логике российской внешней политики по укреплению роли России как незападного центра в многополярном мире".

При этом Суслов подчеркнул, что нынешняя политика России по отношению к Африке не подразумевает возвращения к той роли, что играл на континенте Советский Союз. В отличие от прошлой модели, обусловленной логикой холодной войны, в настоящее время Москва ставит своей задачей вести "диалог со всеми" африканскими странами, не разделяя их по идеологическому признаку. Сейчас континент представляется дружественной средой для России, и его государства воспринимают Москву как естественного партнера.

"Россия выстраивает диалог со всеми без исключения африканскими странами. <...> Африка - один из немногих на сегодняшний день действительно дружественных России регионов, где большинство стран разделяют российские подходы к формированию справедливого полицентричного мироустройства, претендуют на роль независимого центра силы, регион, где отсутствуют как внутренний гегемон, так и внешний. И это очень благоприятный для России региональный расклад. <...> Без Африки, количество дружественных России стран в мире было бы значительно меньше: меньше на 54", - пояснил аналитик.

Он добавил, что Россия заинтересована в становлении Африки как единого субъекта международных отношений и "искренне поддерживает африканскую интеграцию, укрепление роли Африканского союза". "Ни одна из африканских стран не воспринимает Россию как врага, как бывшего колонизатора и как потенциального гегемона. Ни одна из африканских стран не ввела антироссийских санкций, и подавляющее большинство африканских стран по очень чувствительным для России вопросам международной повестки дня голосуют либо вместе с Россией, поддерживая российские инициативы и подходы, либо по таким проблемным вопросам, как, например, Крым, голосуют нейтрально", - заключил Суслов.

Доклад был подготовлен по итогам ситуационного анализа, состоявшегося 22 апреля 2021 года в рамках реализуемой факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ программы ситуационных анализов под эгидой МИД России и при поддержке комитета по международным делам Государственной думы, общественного Совета по внешней и оборонной политике и журнала "Россия в глобальной политике".

Авторы проанализировали положение Африканского континента в современном меняющемся мире, политику России в отношении Африки на тиекущем этапе и дали рекомендации по ее оптимизации.