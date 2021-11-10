Лавров 19 ноября проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 ноября проведет переговоры в Москве с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В повестке дня широкий спектр вопросов текущей работы ОБСЕ с акцентом на подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел этой организации. Напомню, оно запланировано на 2-3 декабря текущего года. Особое внимание планируется уделить деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и работе контактной группы, в которой представитель РФ в ОБСЕ оказывает содействие сторонам конфликта - Киеву, ДНР и ЛНР - в выполнении минского комплекса мер", - отметила она.

Министры также рассмотрят вопросы, связанные с повышением эффективности самой организации, укрепления роли этой крупнейшей в мире региональной структуры реагирования на общие вызовы и угрозы. Будет затронута также тема "формирования объединительной повестки в межгосударственных делах".

"В ходе переговоров будут обстоятельно обсуждены вопросы двусторонних российско-шведских отношений, тематика взаимодействия в региональных форматах, прежде всего в контексте председательства РФ в Арктическом совете с 2021 по 2023 года", - заключила она.