Россия позитивно оценивает заявления США о важности сотрудничества по Афганистану

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявления спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста о необходимости сотрудничать с Россией и Китаем по афганской проблематике являются позитивным сигналом. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на заявления спецпредставителя США по Афганистану господина Уэста о необходимости тесного взаимодействия с Россией и Китаем для стабилизации ситуации в Афганистане. Видим в этих заявлениях позитивный сигнал, рассчитываем на продолжение плодотворного взаимодействия с американской стороной в рамках механизмов расширенной "тройки" и московского формата консультаций по Афганистану", - отметила она.

Москва, по словам Захаровой, также отмечает намерение правительства ФРГ наладить контакты с представителями талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) и возобновить работу посольства в Кабуле, "в том числе в целях оказания гуманитарной помощи в Афганистане"

"Отмечаем продолжающиеся усилия движения талибов по нормализации обстановки в социально значимых сферах в этой стране", - добавила официальный представитель МИД РФ. Так, по ее словам, при содействии детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Афганистане была развернута масштабная кампания по вакцинации от полиомиелита, которая должна охватить до 10 млн детей. В настоящее время идет процесс паспортизации афганского населения, налаживается система регионального управления.

"Новые афганские власти предпринимают усилия по борьбе с группировкой ИГИЛ [прежнее название запрещенной в России террористической организации ИГ], проведены рейды, которые направлены на укрепление безопасности. Они были связаны с мониторингом ситуации вокруг регионов, где располагаются базы боевиков", - заключила дипломат.

Заявление США

В понедельник спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на телефонном брифинге для журналистов заявил, что Соединенным Штатам необходимо взаимодействовать с Россией, Ираном, Китаем, а также другими странами для стабилизации ситуации в Афганистане.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.