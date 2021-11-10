Захарова: Россия обеспокоена ухудшающейся ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена ухудшением ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе", - сказала она.

Также Захарова заявила, что украинское руководство создает видимость работы в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, РФ не питает надежд в отношении заседания ее профильных подгрупп. "Создаваемая [киевским руководством] видимость работы в контактной группе. Я подчеркиваю, не работа, а видимость работы. Состоявшиеся вчера заседания профильных подгрупп контактной группы результатов не принесли. <...> Не питаем больших надежд и в отношении ее сегодняшнего пленарного заседания", - сказала она.

Захарова также обратила внимание на слова нового украинского вице-премьера по вопросам реинтеграции касаемо минских соглашений. "Не успев приступить к исполнению своих обязанностей в украинской делегации в контактной группе, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук уже обозначила, что минские соглашения для Украины не являются дорожной картой по урегулированию конфликта в Донбассе", - сказала она.

Официальный представитель МИД также сообщила, что Берлин и Париж, призывая к скорейшему созыву встречи в "нормандском формате", пытаются обеспечить алиби киевскому режиму или повысить свое положение на международной арене. "Вызывает удивление тот ажиотаж, по-моему, уже совсем неприличный, который наши немецкие и французские коллеги устроили вокруг созыва саммита или встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", - сказала она.

"Вместо прекращения милитаризации Украины, Черноморского региона, разъяснения Киеву о недопустимости его агрессивного поведения в Донбассе и воинственной риторики, а главное, необходимости незамедлительно начать полноценные переговоры с Донецком и Луганском, Париж и Берлин, похоже, больше думают о повышении собственного профиля на международной арене. Или же хотят обеспечить алиби киевскому режиму", - указала дипломат.

Во вторник состоялись заседания подгрупп по безопасности, гуманитарным и экономическим вопросам. Как сообщили представители республик Донбасса, встречи завершились без существенных результатов из-за нежелания Украины обсуждать проблемы по существу. Работа подгруппы по политическим вопросам была перенесена на среду по организационным причинам. Как отметила в среду в своем телеграм-канале делегация ЛНР на минских переговорах, результаты работы подгрупп "оставляют мало надежд на проявление конструктива с украинской стороны на предстоящих переговорах".