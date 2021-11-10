Россия осуждает заявления США и ЕС о непризнании выборов в Никарагуа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия осуждает заявления, прозвучавшие из США, ЕС и ряда других стран, о непризнании всеобщих выборов в Никарагуа, прошедших 7 ноября. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы осуждаем прозвучавшие со стороны США, ЕС и ряда других стран комментарии относительно непризнания результатов выборов [в Никарагуа]. Ясно, что такие заявления правового значения для Никарагуа не имеют. Будем и далее оказывать всестороннюю поддержку никарагуанцам в отстаивании ими своего права на суверенное и самостоятельное развитие", - сказала она.

"Будем наращивать, укреплять российско-никарагуанское стратегическое партнерство, работать в направлении реализации социально ориентированных проектов сотрудничества <...>", - добавила дипломат.

В воскресенье в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей голосовали за кандидатов в президенты, вице-президенты, депутаты Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. По итогам обработки половины бюллетеней действующий глава государства Даниэль Ортега получил около 75% голосов.

Ранее президент США Джо Байден подверг критике процедуру проведения выборов в Никарагуа, назвав их несвободными, а в ЕС заявили, что не признают их результаты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал линию Запада в отношении Никарагуа неприемлемой и заслуживающей решительного осуждения.