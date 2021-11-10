Захарова: задачей конференции по Ливии в Париже будет мобилизация помощи стране

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мобилизация усилий мирового сообщества по преодолению ливийского кризиса станет главной задачей международной конференции по Ливии в Париже, в которой примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 ноября в Париже министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в международной конференции по Ливии, которая созывается по инициативе президента Франции [Эмманюэля Макрона]. Задача этого форума, как и предшествовавших ему аналогичных представительных встреч, в частности они проходили в Палермо, в Берлине, является мобилизация дополнительных усилий мирового сообщества по содействию процессу ливийского урегулирования в уточнении цели и задачи обеспечения комплексной и устойчивой нормализации ситуации в этой стране", - сказала она.

Как отметила дипломат, Россия участвовала во всех основных многосторонних мероприятиях, которые были призваны помочь ливийцам, и стремилась внести конструктивный вклад в урегулирование кризиса в этой стране. "Сегодня, когда Ливия находится на переломном этапе своей истории, мы рассчитываем, что принятые на парижском форуме решения будут способствовать скорейшему преодолению последствий затянувшегося разрушительного кризиса в Ливии и ее возвращению на путь поступательного развития на благо всех ливийцев", - заключила Захарова.