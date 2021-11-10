Врио главы Ярославской области поручил чиновникам учитывать в работе жалобы в соцсетях

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил включать в повестку заседаний правительства региона проблемы, на которые жалуются местные жители в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области в среду.

"Врио губернатора Михаил Евраев, открывая заседание правительства Ярославской области, сообщил, что привычный формат работы изменится. Теперь в повестку, кроме запланированных вопросов, будет включаться обсуждение актуальных для жителей региона проблем, о которых они пишут в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Евраев сообщил, что чиновникам следует пользоваться аналитикой Центра управления регионом в повседневной работе. "Мы будем постоянно анализировать весь спектр обращений, выявлять самые острые темы и включать их в повестку дня. Рассчитываю, что все органы власти будут использовать этот механизм обратной связи, чтобы скорректировать свою работу и принимать решения, которые действительно нужны гражданам", - цитирует пресс-служба Евраева.

Ранее врио губернатора встречался с руководством и сотрудниками Центра управления регионом, который анализирует сообщения жителей в адрес органов власти в социальных сетях, помогает организовать обратную связь. Евраев попросил установить ему на рабочий компьютер тепловую карту с информацией обо всех обращениях жителей.