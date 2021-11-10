Россияне не пострадали в столкновениях в Эфиопии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Граждан России нет среди пострадавших в результате боестолкновений на территории Эфиопии. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По информации посольства России в Аддис-Абебе, пострадавших среди находящихся в этой стране россиян нет", - указала дипломат, комментируя обстановку в стране на фоне развернувшегося в конце октября крупного наступления повстанцев из эфиопского штата Тыграй на севере республики.

Захарова обратила внимание, что российская сторона в настоящий момент рекомендует своим гражданам "воздержаться от поездок в Эфиопию, на всей территории которой введен на шесть месяцев режим чрезвычайного положения".

"Мы исходим их того, что для сохранения единства и территориальной целостности Эфиопии всем участникам внутриэфиопского конфликта необходимо проявлять политическую волю и добиться прекращения огня, что должно, с нашей точки зрения, позволить приступить к политическому урегулированию и восстановлению мира в стране", - добавила она.

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй начали 27 октября крупное наступление на севере республики, в ходе которого захватили ряд городов в штате Амхара. Они продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу.

Власти нескольких регионов и городов, включая столицу, призвали 2 ноября жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. При этом девять повстанческих группировок подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с центральным правительством. В созданный ими "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедеративных сил" вошли НФОТ, "Армия освобождения Оромо", организации мятежников из эфиопских штатов Амхара, Афар, Бенишангул/Гумуз, Штата народов Гамбела, Сидама, Сомали и региона Агав.