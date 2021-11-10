Захарова назвала дикими теориями публикации СМИ о гибели дипломата РФ в Берлине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации германских СМИ о гибели российского дипломата в Берлине, назвала их дикими теориями, не имеющими ничего общего с профессиональной журналистской работой.

"Что касается инсинуаций и этих всех конспирологических, диких теорий, которые мы увидели в германских СМИ, видимо, они готовили эту отраву информационную, - отметила она в среду на брифинге. - Поэтому им потребовалось какое-то время, потому что ни к какому информационному, профессиональному освещению вопроса это не имеет никакого отношения".