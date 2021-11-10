Захарова: инцидент с ВМС США и Ирана в Оманском заливе нуждается в тщательной проверке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Инцидент с ВМС США и Ирана, при котором силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) якобы предотвратили попытку перехвата нефтяного груза на борту танкера исламской республики со стороны американцев в Оманском заливе, требует тщательной проверки. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Произошедший недавно инцидент в Оманском заливе, безусловно, подлежит тщательной проверке", - сказала она.

Как отметила дипломат, Россия выступает против любого нагнетания обстановки в Ближневосточном регионе. "Мы призываем все вовлеченные стороны к поиску путей разрешения возникающих противоречий, а не к их усугублению, - добавила Захарова. - Для этого нужен взаимоуважительный, равноправный и конструктивный диалог на основе норм международного права и Устава ООН. На это и нацелена разработанная нашей страной обновленная концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Тегеран, который является одним из ключевых игроков региона, российскую концепцию последовательно поддерживает".

"Напряженная ситуация [в Оманском заливе] - во многом результат безответственной политики Вашингтона, который своими провокационными действиями постоянно нагнетает эскалацию вокруг Ирана и в целом в регионе", - подчеркнула дипломат.

3 ноября иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что силы КСИР предотвратили попытку перехватить нефтяной груз на борту танкера исламской республики со стороны ВС США в Оманском заливе. В сообщении отмечалось, что американские силы остановили иранский танкер, перегрузили нефть на другое судно, которое начало движение в неизвестном направлении. При этом ВМС КСИР помешали американцам, и сумели захватить танкер с иранской нефтью.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники в американской администрации, что силы КСИР 24 октября захватили в Оманском заливе судно MV Sothys, следовавшее под флагом Вьетнама. При этом Пентагон отверг утверждение о попытке американских ВМС перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе.