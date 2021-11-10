Захарова назвала ничтожными и бездоказательными обвинения властей Эстонии в адрес Sputnik

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выдвинутые властями Эстонии обвинения против информационного портала Sputnik являются ничтожными и бездоказательными и наносят вред двусторонним отношениям. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Те обвинения, которые были выдвинуты против информационного портала [Sputnik], речь идет о, как было сформулировано, отмывании денег и финансировании терроризма, не просто абсурдны, бездоказательны, они ничтожны <…> Излишне, конечно, говорить, что подобные репрессии наносят непоправимый ущерб прибывающим и без того в глубоком кризисе двусторонним отношениям", - сказала она.

"И мы призываем профильные международные структуры, в первую очередь, конечно, представительство ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, осудить нападки на русскоязычные средства массовой информации в Эстонии и предпринять должные меры по управлению этой абсолютно неприемлемой ситуацией", - резюмировала дипломат.