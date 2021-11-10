Захарова: введение Западом санкций против Минска из-за миграционного кризиса реалистично

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сценарий введения Западом санкций в отношении Минска из-за миграционного кризиса реалистичен, Москва будет оказывать народу Белоруссии всестороннюю поддержку. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Санкции - это, как мы уже все поняли, излюбленный инструмент политики наших западных партнеров, поэтому данный сценарий в общем реалистичен, - сказала она. - Приграничные государства ЕС предпочитают решать вопросы противодействия незаконным мигрантам не в прямых контактах с белорусскими властями".

"Мы считаем односторонние санкции в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказывать Белоруссии и ее народу всестороннюю поддержку", - добавила она.

По словам Захаровой, Россия считает недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций против Белоруссии или каких-либо других стран.

"Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза", - сказала она.