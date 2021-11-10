Спецпредставители России и США 15 ноября в Москве сверят подходы по Афганистану

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов и его американский коллега Томас Уэст на переговорах 15 ноября в Москве сверят подходы по афганской проблематике. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, могу подтвердить, - сказала она, отвечая на вопрос о готовящейся встрече спецпредставителей. - 15 ноября в Москве запланирована встреча спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста со спецпредставителем президента Российской Федерации по этому же вопросу господином Кабуловым. На этих консультациях планируется обсудить текущую обстановку в Афганистане, провести сверку подходов по основным вопросам афганской повестки дня".

В понедельник Уэст на телефонном брифинге для журналистов заявил, что Соединенным Штатам необходимо взаимодействовать с Россией, Ираном, Китаем, а также другими странами для стабилизации ситуации в Афганистане. В свою очередь Захарова назвала его слова "позитивным сигналом".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.