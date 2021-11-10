Захарова: Европа вместо помощи людям нагнетает ситуацию на границе с Белоруссией

"Все видят эти ужасающие кадры и слышат чудовищные заявления представителей Польши, Литвы, других стран, и, к сожалению, объединений на просторах ЕС. Вместо того чтобы эти усилия использовать для разрешения кризиса, а ведь это же не просто кризис, это люди, это дети, женщины, пожилые люди, люди, которым нужна практическая, конкретная, сиюминутная помощь в обеспечении их лекарствами, одеждой, продуктами. Я уже про психологическую помощь не говорю. Та помощь, которая обеспечит им выживание <...> Мы видим очередной виток усилий по нагнетанию эмоций, по манипуляции фактами, информацией, по противодействию работе СМИ. Это вообще чудовищно. Я много чего ожидала, но я не ожидала, была шокирована тем, как польская сторона обошлась с журналистами", - отметила она.

По словам Захаровой, Польша развернула кампанию по противодействию попыткам СМИ, которые находятся на белорусской стороне, освещать ситуацию на польско-белорусской границе.

"Это были и звуковые, технические средства, подавление интернет-сигнала, радио-сигнала, это были прожекторы, которыми ослепляли. Чего только не было использовано. Еще более дикая вещь была осуществлена против собственных польских корреспондентов, когда они попросили разрешения у польских властей осветить ситуацию с польской стороны участка границы, им было предложено, если они так хотят, перейти на белорусскую сторону и с территории Белоруссии освещать ситуацию. Что с ними бы сделали, какие меры были бы к ним применены, я сказала. Получается, польским же журналистам их же правительство отказало в возможности освещать ситуацию, о которой польские официальные лица говорят всему миру, предоставляя свою точку зрения, но не давая своим журналистам ее освещать. При этом умудряются еще нас обвинять в том, что мы искажаем информацию. Так дайте своим журналистам разобраться, кто прав, не прав, что вообще происходит", - сказала она.

"Что это может происходить в 2021 году XXI века при таком количестве структур, которые стоят как бы на страже свободы слова, демократии и всех принципов, которые должны защищать журналистов, что это может в таких условиях происходить и развиваться, я бы никогда не поверила. Но, как говорится, и невозможное возможно", - заключила Захарова.