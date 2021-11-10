Марченко после исключения из "Единой России" будет внефракционным депутатом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Марченко после исключения из фракции "Единая Россия" продолжит работать в нижней палате вне фракций, при этом у него есть право подать заявление на вступление в любую другую фракцию. Такое пояснение в среду ТАСС дал глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

"Да, именно так", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли Марченко работать в Думе как депутат, не входящий ни в одну из фракций. Аршба напомнил, что в сентябре в Госдуму избрались несколько парламентариев от партий, не прошедших в парламент, изначально "они заходили не как фракционные". На данный момент единственным внефракционным депутатом является Оксана Дмитриева.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Марченко войти в состав другой фракции, Аршба ответил, что "это его право". "А право другой фракции - рассмотреть. Но это уже вопросы этического позиционирования самого человека. Тут обсуждать особо нечего", - добавил глава комиссии.

"Отозвать его никто не может. Законом о статусе депутата предусмотрены случаи, [при которых это может произойти], этот случай в них не входит", - уточнил Аршба.

Ранее фракции "Единая Россия" в Госдуме абсолютным большинством голосов исключила Марченко из своего состава. До этого президиум генсовета единороссов принял решение исключить его из партии.

Комиссия партии по этике рекомендовала исключить Марченко из партии после того, как он проголосовал против принятия проекта федерального бюджета в первом чтении, несмотря на решение фракции "Единая Россия" в Госдуме единогласно поддержать документ. Как отмечали в комиссии, Марченко нарушил нормы устава и положение о фракции. При этом сам Марченко сообщил, что проголосовал против, так как не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге.