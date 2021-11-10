Патрушев заявил, что в Афганистане действуют более 20 террористических структур

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Более двух десятков террористических структур, объединяющих свыше 23 тыс. боевиков, по различным оценкам, функционируют в Афганистане. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил в Нью-Дели российским журналистам по итогам многосторонних консультаций по афганской проблематике, которые состоялись в среду.

Он отметил, что участники встречи обсудили ситуацию, складывающуюся в Афганистане, прежде всего в области безопасности, а также ее региональные и глобальные последствия. "Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тыс. боевиков", - сказал Патрушев.

Он обратил внимание на то, что основными "источниками подпитки" террористической деятельности по-прежнему остаются доходы от незаконного оборота наркотиков, а также "взимание так называемого налога с организованных преступных группировок, занимающихся производством и распространением наркотических средств". "Афганистан остается крупнейшим производителем опиатов в мире, обеспечивая до 90% объема мирового рынка", - констатировал секретарь СБ РФ.

Координация по Афганистану

Патрушев сообщил, что участники встречи секретарей Совбезов в Нью-Дели договорились о более тесной координации по Афганистану, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, наркотрафиком и неконтролируемой миграцией.

"Участники многосторонней встречи секретарей советов безопасности заявили о решительной поддержке мирного и стабильного Афганистана. Подчеркнули уважение к суверенитету и территориальной целостности государства", - сказал Патрушев.

"Договорились о более тесной координации наших государств на афганском направлении, в первую очередь в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным оборотом наркотиков и неконтролируемой миграцией", - продолжил секретарь СБ РФ. По его словам, участники встречи также подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи афганскому народу.

Секретари совбезов также отметили, что "центральную и важнейшую роль" в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане играет ООН. "С учетом того, что большинство участников сегодняшнего мероприятия являются членами Шанхайской организации сотрудничества, договорились о более эффективном использовании имеющегося у ШОС договорно-правового инструментария в этой сфере", - продолжил Патрушев.

"От своевременности и эффективности нашего взаимодействия будет зависеть не только урегулирование ситуации в Афганистане, но и безопасность и благополучие целого ряда государств, в том числе и России", - заключил секретарь Совбеза РФ.

Гуманитарный кризис

Патрушев сообщил, что более 18 млн человек голодают в Афганистане, страна находится на грани гуманитарного кризиса.

"Афганистан находится фактически на грани гуманитарного кризиса. Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 млн человек", - сказал Патрушев.

"При этом США и их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики и социальной сферы продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Патрушев также назвал угрозой для региональной стабильности резкий рост числа беженцев из Афганистана. "Видим серьезные риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с западниками афганцев на территорию стран-соседей в Центральную Азию и далее в Россию", - заметил секретарь российского Совбеза.

О встрече в Нью-Дели

В делийском региональном диалоге по вопросам безопасности в Афганистане приняли участие Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые на встрече в Нью-Дели были представлены советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности. Мероприятие прошло под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Предыдущие подобные заседания были организованы Ираном в 2018 и 2019 годах.