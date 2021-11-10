Задержанного ФСБ экс-депутата Ялтинского горсовета исключили из "Единой России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Задержанного в Ялте по делу о шпионаже бывшего депутата городского совета исключили из партии "Единая Россия", сообщил ТАСС в среду член президиума регионального отделения партии Ефим Фикс.

"Конечно, исключен [из партии]", - сказал Фикс.

Ранее в среду в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. По данным правоохранителей, мужчина с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках ФСБ России. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена в форме шпионажа". Позднее источник уточнил, что задержанный - бывший депутат городского совета.

На сайте правительства Крыма в разделе решений сессии городского совета Ялты размещен документ от 8 ноября 2021 года, в котором сообщается о сложении полномочий депутата Юрия Ломенко. Из текста документа следует, что горсовет удовлетворил заявление депутата, который сам просил о сложении полномочий. Его избрали по одномандатному округу от партии "Единая Россия".