Посол РФ в Аргентине отметил вклад Наталии Орейро в развитие связей между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Актриса и певица Наталия Орейро, получившая в среду паспорт гражданина РФ, внесла огромный вклад в развитие культурных связей между Россией и Аргентиной. Такое мнение высказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Она вносит гигантский вклад в развитие культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Латинской Америкой. Так что Наталия в каком-то смысле дипломат, потому что для дипломатии нет задачи более важной, чем сближение народов, которое способствует большему взаимопониманию и миру", - сказал он на пресс-конференции после церемонии вручения паспорта Орейро.

"Надо бы проработать вопрос о том, чтобы Наталия была внештатным сотрудником посольства России. Я был бы этому очень рад", - добавил Феоктистов. Орейро в ответ на предложение сказала, что она была бы не против.

"Я думаю, что, как когда-то [актриса и певица] Лолита Торрес, служу инструментом, который знакомит новые поколения с нашей музыкой", - поделилась Орейро. Она отметила, что после получения гражданства "чувствует большую ответственность" и "надеется, что сможет внести вклад в дальнейшее развитие культурного обмена" между Россией и Аргентиной.

Ранее в среду в посольстве РФ в Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония, в ходе которой Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил ей и ее сыну российское гражданство. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.