Грызлов заявил, что украинские представители в контактной группе "валяют дурака"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Члены украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и "валяют дурака". Об этом в среду заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.

По его словам, в среду киевская делегация продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта попытками найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон. "Представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов намеченной и согласованной повестки дня. Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, валяют дурака. Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно", - сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что украинские представители лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров.

Ранее полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что представители Киева в контактной группе блокируют возможность прогресса на всех переговорных треках. По его словам, деструктивная позиция Украины по всем аспектам переговоров сопровождается усилением провокационных обстрелов республик Донбасса со стороны киевских силовиков.

Наращивание эскалации

Грызлов заявил, что власти Украины используют нагнетание ситуации в Донбассе, чтобы отвлечь внимание своих граждан от энергетического кризиса и от социально-экономических проблем.

"Украина упорно уклоняется от ответа на вопрос о причинах нагнетания ею напряженности в зоне конфликта. <...> Напрашивается единственный вывод: это попытка отвлечь внимание граждан Украины от энергетического кризиса и ухудшения социально-экономической ситуации и ценой жизни украинцев по обе стороны линии соприкосновения удержаться у власти", - заявил он.

Он добавил, что "украинская сторона в ходе дискуссии на фоне несмолкающих милитаристских заявлений украинских официальных лиц, атак Вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Донбасса упорно уклоняется от ответа на вопрос о причинах нагнетания ею напряженности в зоне конфликта".

По словам Грызлова, о наращивании эскалации свидетельствуют фактический выход Украины из дополнительных Мер по усилению перемирия, использование беспилотников, занятие населенного пункта Старомарьевка, похищение представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). "В результате действий Киева работа СЦКК, которая могла бы сдерживать эскалацию, фактически заблокирована", - подчеркнул он.

Грызлов добавил, что Киев настойчиво пытался подменить дискуссию о путях прекращения обстрелов на линии соприкосновения обсуждением технических вопросов работы мониторинговой миссии ОБСЕ, а также уже долгое время блокирует процесс освобождения удерживаемых лиц, отказываясь даже от одностороннего гуманитарного жеста представителей Донбасса по освобождению трех удерживаемых женщин.

Политика молчаливого одобрения

Грызлов заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Украиной минских соглашений.

"Отсутствие должной реакции представителей ОБСЕ на очевидные попытки Украины заблокировать процесс мирного урегулирования может свидетельствовать о том, что, по существу, ведется политика молчаливого одобрения фактов невыполнения украинской стороной договоренностей о перемирии и минских соглашений в целом", - отметил он.

Также, по его мнению, "Украина пытается увести дискуссию по политической проблематике в сторону от разработки Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками совместного Плана действий по урегулированию конфликта - ключевого вопроса о достижении политического урегулирования внутриукраинского кризиса".

Ранее в среду глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на переговорах Наталья Никонорова также отметила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в последнее время не прилагает практически никаких усилий для снижения напряженности в Донбассе и не дает объективной оценки действиям Украины, прямо нарушающим минские соглашения.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако с конца февраля на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась с новой силой после захвата 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, который, как сообщили в республике, обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе КПП "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ. Несмотря на требования представителей ЛНР, Киев отказывается обсуждать освобождение Косяка.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия захватила село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" на юге линии разграничения между сторонами конфликта в Донбассе.