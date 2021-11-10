Представитель РФ заявил, что МУС искусственно подгоняет положения Римского статута

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) продолжает искусственно подгонять положения Римского статута под ту или иную политическую конъюнктуру. Об этом заявил в среду представитель России Сергей Леонидченко на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Доклад Международного уголовного суда".

"Позиция Российской Федерации в отношении деятельности МУС хорошо известна. Многие говорят о том, что привлечение виновных к ответственности - это ключ к миру. Однако когда за дело берется политизированная международная судебная инстанция, все может выйти ровно наоборот", - отметил дипломат.

"Обсуждаемый сегодня доклад, как и все предшествующие, является свидетельством политики выборочного правосудия МУС. Этот суд продолжает искусственно подгонять положения Римского статута под ту или иную политическую конъюнктуру, дискредитируя этим саму идею международной уголовной юстиции", - подчеркнул он.