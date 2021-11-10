Мишустин 12 ноября примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 12 ноября, примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"12 ноября 2021 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в формате видеоконференции. В текущем году Организация отмечает 30-летие своей деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В кабмине отметили, что "основное внимание на заседании будет уделено противодействию новой коронавирусной инфекции и восстановлению экономик государств - участников Содружества от последствий пандемии".

Кроме того, на предстоящем заседании предполагается также рассмотреть вопросы развития зоны свободной торговли СНГ, железнодорожного транспорта и инновационного сотрудничества. Как уточняется в материалах к заседанию Совета, в транспортной сфере планируется утвердить Концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" на период до 2030 года. В проекте концепции определены приоритетные направления развития железных дорог с шириной колеи 1 520 мм, которая объединяет железнодорожные сети 19 государств, включая все государства СНГ. Также этот документ содержит комплекс мер по обеспечению потребностей в железнодорожных перевозках пассажиров и грузов. "Принятие проекта концепции будет способствовать развитию скоростного и высокоскоростного сообщения как между государствами - участниками Содружества, так и с сопредельными с ними странами", - отметили в аппарате правительства РФ.

В материалах к встрече также говорится, что в рамках работы по реабилитации территорий бывших урановых производств в Киргизии и Таджикистане главы правительств рассмотрят ход реализации Межгосударственной программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Ее второй этап рассчитан на 2017-2023 годы и предусматривает совершенствование системы экологического и социально-гигиенического мониторинга в районах проведения работ.

Повышение качества жизни ветеранов

По итогам заседания также ожидается принятие ряда решений, касающихся реализации Межгосударственной программы повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей, проведения работ по розыску военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах.

Как ожидается, в завершение встречи главы правительств стран-участниц подпишут ряд международных договоров. В частности, ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в области охраны и защиты прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Документом предусматривается создание условий для совершенствования системы охраны прав при развитии ИТ-технологий. В рамках выполнения Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года предполагается утвердить Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы, реализация которого будет способствовать развитию инновационного сотрудничества, созданию научно-технической и технологической базы для организации производства наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг как силами самих государств - участников Содружества, так и в партнерстве с ведущими мировыми инновационными центрами, университетами, научно-исследовательскими организациями и бизнес-структурами. Также премьер-министры должны утвердить План проведения в 2022 году в рамках СНГ Года народного творчества и культурного наследия.