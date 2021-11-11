Главы МИД России и Мали обсудят в Москве борьбу с терроризмом в Африке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг с главой МИД Мали Абдулайе Диопом, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Переговоры в Москве станут скорым продолжением встречи, которую министры провели на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября. Одной из приоритетных тем тех переговоров стало противодействие терроризму в Сахаро-Сахельском регионе и сотрудничество в сфере безопасности. Как ожидается, на предстоящей встрече главы дипведомств вновь не оставят без внимания соответствующие вопросы.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высокопоставленные дипломаты также рассмотрят перспективы взаимодействия двух стран в ООН и других многосторонних форматах, вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка, запланированного на осень 2022 года. В двусторонней повестке министрам предстоит обсудить возможности для укрепления делового партнерства в энергетике, сельском хозяйстве и в освоении запасов минерального сырья.

Выбор народа

Африканская республика за последние два года пережила два военных переворота. В этой связи вопрос обеспечения безопасности и стабилизации в стране остается наиболее чувствительным в диалоге Москвы и Бамако. По итогам первого переворота 18 августа 2020 года от власти был отстранен глава государства Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Ба Ндао. Однако в мае текущего года он был смещен той же группой, и ему на смену пришел вице-президент республики Ассими Гоита.

Новое руководство подтвердило озвученные предшествующими властями обязательства провести президентские и парламентские выборы в феврале 2022 года. В дальнейшем заявлялось о возможности переноса выборов на более поздний срок.

Российская сторона в свою очередь высказала поддержку новому правительству страны и подчеркнула важность предпринимаемых малийскими властями планомерных шагов для проведения выборов в установленные изначально сроки. В этой связи президентская кампания в стране может стать одним из пунктов повестки нынешней министерской встречи.

Частное партнерство

Комментируя перспективы урегулирования внутренней ситуации в Мали непосредственно в сфере безопасности и антитеррористической деятельности, Лавров отмечал в сентябре, что власти страны обратились с просьбой о помощи напрямую к частной военной компании из РФ, к которой официальные российские структуры не имеют никакого отношения. При этом, по словам министра, такой расклад вызвал недовольство ряда западных коллег.

"Как мне сказал [глава европейской дипломатии] Жозеп Боррель, вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка - это наше место. Вот прямо так и сказал", - указал Лавров на полях ГА ООН. Министр призвал западных коллег вместо использования деструктивной формулы "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" синхронизировать усилия в борьбе с терроризмом как в Мали, так и в Сахаро-Сахельском регионе в целом.

При этом Бамако ранее по линии дипведомства распространило однозначное заявление, что "не позволит другим государствам решать, с какими партнерами страна должна взаимодействовать, а с какими нет". Российская сторона в свою очередь выразила поддержку Мали и заверила, что продолжит помогать там, где сможет.

"Без какого-либо предвзятого отношения или менторского тона", - отметила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, принимавшая в октябре участие в поездке делегации Совета Безопасности всемирной организации в Западную Африку.

Диалог по саммиту

Еще один важный аспект двусторонней встречи министров сформирует начавшаяся подготовка ко второму саммиту Россия - Африка, который должен пройти осенью 2022 года.

Ранее Лавров заявил журналистам, что вопросы "конкретной даты и места созыва" такой встречи сейчас обсуждаются.