Посол РФ в США заявил, что американо-украинская хартия - это набор вредных лозунгов

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американо-украинская хартия о двустороннем "стратегическом партнерстве" является набором вредных лозунгов и нацелена на обострение ситуации. Такую оценку озвучил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ.

"Документ - набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке - геополитическая заряженность на противодействие России", - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Посол РФ выразил надежду на то, что "американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". "Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии", - подчеркнул российский дипломат.