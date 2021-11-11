Посол РФ в США: планы по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Любые намерения увидеть Киев в НАТО неприемлемы для Москвы, а планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в среду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать принятие совместной американо-украинской хартии о двустороннем "стратегическом партнерстве".

"Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну", - заявил дипломат, слова которого приводятся в Facebook посольства.

"Хотел бы подчеркнуть, что только полная реализация "Минска", который предполагает, в том числе, особый статус народных республик, может снизить накал на юго-востоке Украины и способствовать оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности", - добавил Антонов.

Попытки проверить на прочность армию и флот России

По мнению дипломата, военно-морские и военно-воздушные силы НАТО проверяют на прочность армию и флот РФ, что является "пустой тратой времени и сил".

"Настораживает то, что сегодняшняя встреча [глав внешнеполитический ведомств США и Украины] в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это - пустая трата времени и сил", - заявил дипломат.