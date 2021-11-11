Представление о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Думу на следующей неделе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина может поступить в Госдуму в начале следующей недели. Об этом журналистам в четверг сообщил источник в Думе.

"Представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели", - отметил источник.

Как ранее отмечал глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Госдума может начать рассматривать вопрос о депутатской неприкосновенности Рашкина только в случае, если генеральный прокурор обратится к спикеру Думы Вячеславу Володину с представлением о частичном изъятии иммунитета депутата для проведения следственных действий. До этого момента уголовное дело в отношении депутата не может быть возбуждено.

Если Госдума соглашается с представлением и затем в ходе следственных действий подтверждаются данные о виновности депутата, генеральный прокурор вторично обращается в Госдуму с просьбой лишить его иммунитета и мандата для предъявления обвинения.

29 октября 2021 года на открытом участке местности в четырех километрах от рабочего поселка Лысые Горы Саратовской области в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения во время охоты был убит лось. Неподалеку от места разделки туши были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.