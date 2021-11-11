Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь беженцам на белорусско-польской границе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что международным организациям следует помочь беженцам на белорусско-польской границе, а не снимать с себя ответственность за них. Об этом Володин сообщил в четверг в своем Telegram-канале .

"В этой ситуации правильно, чтобы международные организации - Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент - перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам", - отметил Володин.

По его словам, происходящее сейчас стало следствием "многолетнего политического курса США и Евросоюза" в отношении Ближнего Востока. "Большая часть беженцев - выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия - ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежище", - отметил Володин.

При этом, подчеркнул он, "Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в этой ситуации, как это делалось, например, в отношении Турции или Италии". "Наоборот. Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей. Заявлений с осуждением подобных радикальных действий мы не слышим. Вместо этого бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии. Что это, если не двойные стандарты?" - отметил Володин.

По его словам, позиция руководства Белоруссии заслуживает уважения, "чего нельзя сказать о тех, кто своими действиями создал проблему". "Со своей стороны будем поддерживать Белоруссию, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов", - добавил Володин. По его словам, вопрос будет поднят на предстоящей сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.