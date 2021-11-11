МИД РФ: ЕС нужно обсуждать с Минском свои озабоченности по миграционному кризису

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Москва считает, что Брюсселю следует обсуждать свои озабоченности в связи с ситуацией на белорусско-литовской и белорусско-польской границе напрямую с Минском. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Конечно, Россия может повлиять на ситуацию. Это влияние заключается в том, что мы публично говорим о том, что, если Евросоюз так озабочен ситуацией на границе, он должен вступить в контакт с белорусскими властями в соответствии с нормальной дипломатической практикой", - заявил ТАСС высокопоставленный дипломат.

"Это то, что на сегодняшний день требуется сделать, но Евросоюз, судя по всему, к этому не готов", - добавил он.