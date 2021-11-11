Рябков заявил, что риски столкновения в Черном море возрастают

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российская сторона встревожена чередой провокаций США и их союзников в Черном море, которые являются попыткой испытать на прочность Москву, и констатирует возрастающие риски столкновений в регионе. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи с внутрифракционной группой замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

Замминистра подчеркнул, что в Москве, "действительно, встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе".

"Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе, - отметил он. - Это игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность". "Наша оборона надежна. Мы видим насквозь эти замыслы. Мы готовы давать им отпор, но, к сожалению, нам приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами, логикой того, что риски столкновений возрастают", - сказал Рябков.