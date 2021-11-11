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Грушко считает, что ЕС едва ли пойдет на санкции против "Аэрофлота"

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕС едва ли пойдет на санкции против "Аэрофлота" - замглавы МИД РФ Грушко.

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Теги
РоссияГрушко, Александр Викторович
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