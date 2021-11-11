Грушко считает, что ЕС едва ли пойдет на санкции против "Аэрофлота"

Миграционный кризис в Европе

МИД РФ: ЕС нужно обсуждать с Минском свои озабоченности по миграционному кризису

Замминистра иностранных дел Александр Грушко отметил, что "Евросоюз, судя по всему, к этому не готов"

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