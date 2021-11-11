Песков надеется, что идея о санкциях против "Аэрофлота" живет лишь в инфовбросах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что "безумная идея" о санкциях против российской компании "Аэрофлот" живет только в информационных вбросах, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Давайте все таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах", - сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.

Перевозка мигрантов в Белоруссию, если ей занимаются какие-то авиакомпании, не противоречит международным нормам, заявил он.

Представитель Кремля напомнил о заявлении российской авиакомпании "Аэрофлот" "о том, что она не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск, не принимает в этом участие". "Кроме того, даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам, это нужно четко осознавать", - подчеркнул Песков.

О причастности России

Россия не имеет отношения к происходящему на белорусско-польской границе, но пытается прилагать усилия к разрешению ситуации, заявил Песков.

"Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши", - сказал представитель Кремля.

"Более того, президент [РФ Владимир] Путин вчера имел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, они обсуждали ситуацию, они продолжат свое общение, об этом они условились. Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации", - отметил Песков.

О кризисе

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС должен быть предметом для серьезной обеспокоенности здравомыслящих людей в союзе, заявил пресс-секретарь президента.

"Рост напряженности на этой границе, где с обеих сторон находятся сильно вооруженные люди, я имею ввиду военных, - это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности сейчас для всех трезвомыслящих людей в Европе", - сказал он.