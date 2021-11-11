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Песков: активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

Активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Путина - Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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