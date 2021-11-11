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Кремль пока не комментирует предложение дать главам регионов право увольнять мэров

О подготовке соответствующего законопроекта сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источники

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кремль не комментирует информацию о подготовке законопроекта, дающего право губернаторам отправлять в отставку мэров городов в своих регионах по причине утраты доверия и другим основаниям. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о такой инициативе и считают ли необходимой такую меру.

Ранее о подготовке соответствующего законопроекта сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источники.

"Мы не можем комментировать прохождение документов через Госдуму. Тем более пока там идет думское обсуждение, мы этого не делаем", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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