Путин 11 ноября проведет несколько международных телефонных разговоров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных разговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал представитель Кремля, однако не уточнил, кто будет собеседниками Путина. В среду российский лидер провел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Агнелой Меркель о миграционном кризисе на белорусско-польской границе, условившись продолжить разговор на данную тему.

Песков подтвердил, что в рабочих планах президента на 11 ноября - посещение музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения писателя. Представитель Кремля сообщил, что сопровождать Путина будет министр культуры Ольга Любимова.