Косачев считает, что действия НАТО могут подтолкнуть Украину к военной провокации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Присутствие американского флота в Черном море может подтолкнуть Украину к попытке совершить военную провокацию в Донбассе в расчете на помощь Запада. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В условиях резко сократившихся каналов коммуникации между Россией и НАТО отдельные провокаторы вроде Украины или Грузии способны реально обострить ситуацию и привести к опасным инцидентам", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он полагает, что американское военное присутствие шлет опасные сигналы "отдельным региональным силам, в адекватности которых есть вполне обоснованные сомнения". По мнению Косачева, продолжающиеся жалобы Киева на якобы возросшую концентрацию российских войск у украинских границ являются показателем плохо скрываемых планов по осуществлению блицкрига в Донбассе.

"И хочется, и колется - понятно, что украинское руководство давно лелеет эти замыслы, которые могли бы фактически спасти его на фоне прежде всего внутренних проблем в стране за счет взвинчивания милитаристского угара. Однако российский фактор все же остужает горячие головы на Украине, которые прекрасно понимают (хоть и не говорят вслух), что ни с каким внешним агрессором они еще не воевали. А вот присутствие американского флота может вызвать "синдром Саакашвили" - попытку совершить военную провокацию по образцу грузинской атаки на Цхинвал в 2008 году в надежде на хрестоматийное "Запад нам поможет", - предположил вице-спикер СФ.

Как именно помогает Запад, можно было убедиться на примере Афганистана, подчеркнул он. "Тем не менее многие на Украине искренне верят в то, что американцы обеспечат столь желанную безнаказанность за попытку завершить внутриукраинский конфликт силовым способом", - добавил Косачев.

Он отметил, что факт многонациональных внеплановых мероприятий с участием кораблей, способных координировать действия на море, на суше и в воздухе, "не добавляет спокойствия и без того взрывоопасной обстановке в регионе". "Провокационное поведение США и их союзников по НАТО и вне альянса стало уже фирменным стилем Вашингтона не только у наших южных границ", - констатировал парламентарий.

О военной активности НАТО в регионе

Ранее Минобороны России информировало, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным ведомства, там находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке МО РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, заверили в Минобороны.