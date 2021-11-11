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Лавров заявил, что РФ намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Мали

Глава МИД РФ отметил, что между странами установились дружественные и доверительные связи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Москва нацелена на развитие отношений с малийской стороной в ряде областей, включая военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

"У нас установились дружественные, доверительные связи, которыми мы дорожим, и намерены активно их развивать на взаимовыгодной основе в сфере торговли, экономики, инвестиций, военно-технической области, в сфере образования, науки и культуры", - отметил российский министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМалиРоссия
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